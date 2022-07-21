بـ4 خطوات فقط.. ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيف نظاراتك الشمسية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتوجّب عليك إدراج تنظيف نظارتك الشمسية ضمن قائمة مهامك اليومية. إلا أنّ بعض الأشخاص يخافون خدش عدساتهم من دون قصد. لذا، ما هي الطريقة الصحيحة التي يوصى باتّباعها لتنظيف نظاراتك الشمسية؟

ونشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، 4 خطوات أساسية قد تساعدك للحفاظ على نظافتها.

أولًا، اغسل يديك جيدًا حتى لا تنتقل الجراثيم منهما إلى النظارات.

ثانيًا، ضَعْ العدسات تحت المياه الدافئة بغية التخلّص من الأوساخ.

ثالثًا، ضَعْ قطرة واحدة من محلول تنظيف العدسات المناسب لنظارتك، وافركها برفق بإصبعك تحت المياه الدافئة.

رابعًا، جفّفها وامسحها بقماش مصنوع من الألياف الدقيقة، "مايكروفايبر"، خاصّ بالنظارات.

وبعد الانتهاء من الخطوات الأربع هذه، ستكون نظارتك جاهزة للاستخدام.