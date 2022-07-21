ما الفرق بين العصير والشراب والنكتار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقصد الكثير من الأشخاص الأسواق لشراء العصائر من دون ملاحظة ما هو مكتوب عليها، أو إدراك المقصود بكل مصطلح مستخدم. وفي حال دققت النظر، ستجد أن هناك عصائر كُتب عليها نكتار، أو عصير، أو شراب.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هناك فرق بين كل منها.

العصير: يتم الحصول عليه من الفاكهة الطازجة.

يتم الحصول عليه من الفاكهة الطازجة. النكتار: يتم الحصول عليه من الفاكهة، وقد تُضاف إليه السكريات، والعسل، والمشروبات المركزة.

يتم الحصول عليه من الفاكهة، وقد تُضاف إليه السكريات، والعسل، والمشروبات المركزة. الشراب: عبارة عن ماء وسكر ومواد صناعية ملونة ومواد حافظة ونكهات، وقد تبلغ الفاكهة نسبة 10٪ من هذه المكونات على الأكثر.

الحد الأقصى من العصير الطبيعي المسموح به للأطفال

سنة - 3 سنوات: 110 مل

110 مل 4-6 سنوات: 110 - 170 مل

110 - 170 مل 7 سنوات - 18 سنة: 200 مل

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، أنّ خليط الفاكهة الطبيعي (السموذي) يحتوي على قيمة غذائية وألياف أفضل للصحة. ويمكن أن تساعدك الألياف على الشعور بالشبع.