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دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- تتزايد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في أنحاء الولايات المتحدة مجدّدًا، مدفوعًة بأكثر سلالات فيروس كورونا المعدية حتى الآن، أي BA.5.

ويحث مسؤولو الصحة الفيدراليون الأمريكيين لإتمام جرعاتهم المعززة الإضافية إذا حان الوقت لتلقيها، لكن كثرًا يشعرون بالارتباك.

من هو المؤهل للحصول على الجرعات المعززة الآن؟ هل سيتمكن جميع البالغين من الحصول على جرعة معززة ثانية قريبًا؟ إذا طوّرت جرعات معززة جديدة خاصة بفصل الخريف، فهل ينتظر الناس إلى ذلك الحين أم يأخذونها الآن؟ ما هي المدة الفاصلة بعد الإصابة بـ"كوفيد-19" التي على الناس انتظارها للحصول على الجرعة المعززة؟

تجيب الدكتورة ليانا وين، المحللة الطبية لدى CNN على هذه الأسئلة.

CNN: من هم المؤهلين لتلقي جرعات معززة حاليًا؟

الدكتورة ليانا وين: أحدث الإرشادات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها تُفيد بأن:

إذا كان عمرك 50 عامًا وما فوق، فأنت مؤهل للحصول على جرعتين معززتين من لقاح بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) إما "فايزر" أو "موديرنا".

تعطى الجرعة المعززة الأولى بعد خمسة أشهر على الأقل من التطعيم الأساسي (إما جرعتان من لقاح بتقينة mRNA أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون).

أما الجرعة المعززة الثانية، فتعطى بعد أربعة أشهر على الأقل من الجرعة الأولى.

CNN: هل سيتمكن البالغون الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من الحصول على جرعة التعزيز الثانية في أي وقت قريبًا؟

ليانا وين: يناقش مسؤولو الصحة الفيدراليون توسيع نطاق أهلية تلقي جرعة معززة ثانية.

أرجّح أنّ ذلك سيكون خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك، وستكون التوصية متساهلة، بحيث تسمح للراغبين بالحصول على جرعة معززة ثانية.

لا يعد أخذ القرار بشأن من يجب أن يحصل على جرعة معززة وعدد المرات بالأمر السهل.

وهناك خلاف جوهري بين العلماء وخبراء الصحة العامة حول الغرض من لقاحات "كوفيد-19".

إذ يعتقد البعض أن الهدف من هذه اللقاحات تفادي المرض الشديد، وطالما تستمر اللقاحات بالحماية من الاستشفاء والموت، فلن يكون ثمة حاجة إلى جرعات معززة إضافية.

فيما يشير آخرون إلى أن اللقاحات قادرة أيضًا على التخفيف من حدة المرض المصحوب بأعراض، وهذا الأثر ليس طويل الأمد، لذا فإن أولئك يتبنون وجهة النظر الثانية وسوف يدعون إلى تلقي المزيد من الجرعات المعززة.

CNN: هل من أشخاص محددين بحاجة للحصول على جرعات معززة حاليًا؟

ليانا وين: إليكم كيف أفكر في المجموعات الثلاث التي اعتبر أنّ تلقيهم للجرعات المعززة ملح، إن لم يقدموا على ذلك.

نحن نعلم أن العمر يُعد عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض خطيرة، كما أن الحماية من المرض الشديد تتضاءل لدى كبار السن.

لذا، يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وما فوق، والذين يبلغون 50 عامًا ويعانون من حالات طبية مزمنة، الجرعتين المعززتين من اللقاح.

وكذلك الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والمؤهلين للحصول على المزيد من الجرعات المعززة، لأنهم أيضًا ضمن الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة جرّاء كوفيد-19.

وبشكل أوسع، يجب أن يحصل جميع البالغين على الجرعة المعززة الأولى، لزيادة مستوى الحماية، ضمنًا المرض الشديد. إذا كان عمرك 18 عامًا وما فوق ولم تحصل على أي لقاحات بعد تلقي التطعيم الأساسي، فيجب أن تحصل على جرعة معززة الآن.

CNN: ماذا عن الأطفال؟ هل يجب عليهم أيضًا الحصول على الجرعات المعزّزة إذا كانوا مؤهلين لتلقيها؟

ليانا وين: البيانات الخاصة بتعزيز الأطفال أقل إقناعًا بكثير من البيانات الخاصة بالبالغين.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالجرعات المعززة للأطفال بدءًا من سن 5 سنوات وما فوق، وأعتقد أن الكثير من الأهل ومقدّمي الرعاية سيرغبون باتباع هذه الإرشادات.

CNN: ماذا عن التوقيت، يشعر بعض الناس بالقلق من تلقي التطعيم الآن، لأنّ ذلك لن يمكّنهم من الحصول على اللقاحات الخاصة بمتحور أوميكرون المرتقب في الخريف. فهل يجب أن يكون هذا سببًا للانتظار؟

ليانا وين: بالنسبة لمعظم الناس، لا أعتقد أن هذا يشكّل سببًا للانتظار.

أولاً، قال مسؤولو الصحة الفيدراليون إن التطعيم الآن لن يمنعك من الحصول على لقاح محدّث في الخريف.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من المؤكد أن هذه اللقاحات المحدثة ستصبح متاحة، ويحتمل أن يحصل اللقاح "ثنائي التكافؤ" على الترخيص، مما يعني أنه سيكون مزيجًا من اللقاح الأصلي ولقاح أوميكرون الفرعي.

ثانيًا، هناك الكثير من الفيروسات المنتشرة الآن، والهدف من تلقي الجرعات المعززة الآن تأمين الحماية لك، وإذا كنت بحاجة إلى مستوى إضافي من الحماية خلال فصلي الخريف والشتاء، فيمكنك الحصول على جرعة أخرى بعد ذلك.

ثالثًا، ليس واضحًا إلى الآن إذا كان اللقاح المحدّث سيكون أفضل من اللقاحات المتاحة.

ويستهدف اللقاح المحدث متحورات أوميكرون الفرعية، السائدة راهنًا.

ومع ذلك، إذا كانت هذه اللقاحات ستتوفر في الخريف، فليس هناك ما يضمن أن متحورات أوميكرون الفرعية ستظل هي السلالات السائدة عندها.

CNN: إذا تعافى شخص للتو من "كوفيد-19"، فكم من الوقت عليه الانتظار قبل تلقي الجرعة المعززة؟

ليانا وين: يمكنهم الحصول على جرعة معززة بمجرد مرور 10 أيام على ظهور الأعراض لأول مرة وتوقف الحمى، مع ذلك أوصيهم بالانتظار لفترة أطول قليلاً.

ذلك لأن العدوى الحديثة توفر حماية جيدة لفترة قصيرة من الوقت، ونادرًا ما تحدث العدوى مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر.

للحصول على أطول حماية من الجرعة المعززة التالية، يمكنك الانتظار ثلاثة أشهر بعد الإصابة.