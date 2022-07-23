أمريكا.. رصد أول إصابتين بجدري القردة بين الأطفال

يمكن أن يقتل 1 من كل 10 أشخاص يصابون به.. إليك ما يمكنك القيام به لمنع انتشار جدري القردة

(CNN)-- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، رصد أول إصابتين لجدري القردة لدى الأطفال في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأمريكية، في بيان، إن "الحالتين غير مرتبطتين، ومن المحتمل أن تكون كلاهما نتيجة انتقال العدوى في المنازل".

وأضافت أن هناك إصابة لطفل في كاليفورنيا، وكذلك إصابة لرضيع غير مقيم في الولايات المتحدة، ولا يزال مسؤولو الصحة العامة يحققون في كيفية إصابة الطفلين.

وتابعت أن أعراض المرض موجودة لدى لطفلين لكنهما يتمتعان بصحة جيدة، ويتلقيان العلاج بدواء تجريبي يسمى TPOXX والذي توصي به للأطفال دون سن الثامنة لأنهم يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ومنذ بدء تفشي المرض في مايو/ أيار، حدثت معظم الإصابات بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس من خلال ملامسة الجلد للجلد، وفي حالة الأطفال، و قالت المراكز إن هذا يمكن أن يشمل "الإمساك، والعناق، والتغذية، وكذلك استعمال الأدوات المشتركة مثل المناشف، والفراش، والأكواب، والأواني".

وتقول المراكز إن لقاح Jynneos يتم توفيره للأطفال من خلال بروتوكولات الخاصة، كما طورت المراكز الطبية إرشادات جديدة لمقدمي الرعاية الصحية حول التعرف على جدري القردة وعلاجه والوقاية منه بالنسبة للأطفال والمراهقين.