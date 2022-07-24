هل هناك حقًا ما يُسمى بنظارة "حفظ النظر"؟

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نشر الأحد ، 24 يوليو / تموز 2022

ما هو الوقت المسموح فيه للأطفال بالنظر إلى شاشات الأجهزة المحمولة؟

معحزة طبية.. مسنة تستعيد النظر بعد 21 عاماً من فقدان الرؤية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشارت عدّة تغريدات تابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية إلى عدم وجود ما يُسمّى بنظارة حفظ النظر.

ويزور بعض الأشخاص أخصائيي البصريات لطلب نظارة خاصة لحفظ النظر، ولكن يُعتبر الأمر من الاعتقادات الشائعة المنتشرة بين الأشخاص.

وإذا كان المرء يتمتّع برؤية جيّدة، فإنه ليس بحاجة إلى وضع نظارة.

❌ "نظارة حفظ النظر" تعد من الأخطاء الشائعة المنتشرة بين الناس ✅ في حال وجود مشاكل بالعينين، يتم ارتداء "نظارة النظر" بعد استشارة الطبيب https://t.co/UfCmWiKPJN

ويقتصر وضع النظارات على الأفراد الذين يعانون من مشاكل في العينين، وعند ثبوت حاجة الشخص لنظارة، فيُنصح بوضعها باستمرار.

وفي حال عدم المواظبة على ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى المعاناة من الصداع، والاحمرار في العينين.