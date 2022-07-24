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ما هي كمية الماء التي نحتاج حقاً إلى شربها في اليوم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعتقد أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا سيكون كافيًا، فأنت مخطئ. وفي الواقع، تحتاج أحيانًا إلى شرب ما يزيد عن هذه الكمية في حالات معينة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هناك 4 حالات يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار.

أولًا، إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ حار.

ثانيًا، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية.

ثالثًا، يجب أن تشرب النساء ما يزيد عن 8 أكواب من المياه في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية.

وأخيرًا، إذا كنت مصابًا بأمراض تجعل الجسم يخسر الكثير من السوائل، مثل الحمى والقيء

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.. ما أبرزها؟