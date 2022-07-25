هل تكره طعم الماء؟ 3 خيارات صحية لتحسين النكهة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الأشخاص الذين يصعب عليهم تقبلّ طعم الماء؟ ويُعد الماء عنصرًا أساسيًا لا يمكن التخلي عنه، ويعود بفوائد صحية كثيرة على الجسم.

وإذا كنت تشعر أحيانًا بأنك مجبر على شربه، فهناك الكثير من الإضافات لتحسين نكهة المياه.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يعكس بعضًا من هذه الإضافات.

ويمكن إضافة الفاكهة المجمدة، مثل الفراولة، والأناناس، والتوت لمذاق حلو.

وفي حال كنت تبحث عن طعم منعش، فربما أوراق النعناع الطازج وشرائح الليمون تُعتبر الخيار الأمثل.

وتستطيع إضافة مشروبات الأعشاب الباردة، مثل عرق السوس، والنعناع، والكركدية لطعم لذيذ.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر، وتحديدًا خلال فصل الصيف.. ما أبرزها؟