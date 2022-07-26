ماذا تفعل في حال الاشتباه بكسر بالضلوع؟ الصحة المصرية تجيب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تخاف أحيانًا من إصابتك بكسر في ضلوع الجسم عند التعرض لحادث معين.. وفي حال لم تكن متأكدًا من معاناتك من تلك الحالة، هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الإجراءات اللازمة التي يجب أخذها في عين الاعتبار في حال الاشتباه بإصابتك في كسور الضلوع.

ومن المهم جدًا ربط الذراع المقابل للجهة المصابة من الضلوع. ويجب طبعًا ربط الذراع بحزام يُعلّق على الرقبة، كما في حالة الذراع المكسورة.

وبذلك، يكون الذراع بمثابة جبيرة للضلوع.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ضرورة ملاحظة أي صعوبات في التنفس، وطلب خدمة الإسعاف في حال الضرورة.