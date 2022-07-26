هل يؤدي نتف الشعر الأبيض حقيقة إلى تكاثره؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من الأشخاص الذين ينتزعون أم يتجاهلون الشعر الأبيض عند نموه؟ ويظهر الشعر الأبيض لدى عدد قليل من الأشخاص في مرحلة مبكرة من حياتهم، ما يدفع بعضهم إلى نتفه فورًا.

لكن، هل يمكن حقًا أن يتسبّب نتف الشيب بسرعة نموه وتكاثره في الشعر؟

ربما سبق أن حذّرك أحد الأشخاص من الإقدام على ذلك بحجة أن انتزاع شعرة بيضاء يؤدي إلى نمو أكثر من شعرة بيضاء محلها.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هذا الاعتقاد مجرد إشاعة، ولا يوجد لها أساس من الصحة.

وذكر مجلس الصحة الخليجي في مقطع فيديو، أن نتف الشعر الأبيض لا يؤثر على الشعر من حوله. ولكن، لن تعود الشعرة إلى لونها السابق.

والسبب؟ النقص بكمية العنصر المسؤول عن إعطاء اللون الأسود للشعر، أي الميلانين.