7 خطوات بسيطة لإسعاف المصابين بالاختناق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر بالارتباك عند وقوع حالة اختناق؟ وتقدم وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بعض الخطوات الأساسية التي يمكن اتباعها لمساعدة الأشخاص من حولك في حالة الطوارئ.

ولكن، ما هو الاختناق/ الغصة بحسب تعريف وزارة الصحة السعودية؟

ويحدث الاختناق عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية بحيث يُعيق مرور الهواء، وغالبًا ما يكون الطعام هو السبب لدى الأشخاص البالغين، وبلع الأجسام الصغيرة للأطفال الصغار.

الأعراض

عدم القدرة على الكلام

صعوبة التنفس أو التنفس المصحوب بصوت

صدور صوت صفير عند محاولة التنفس

سعال ضعيف أو قوي

تحول لون البشرة والشفتين إلى اللون الأزرق

فقدان الوعي

الإسعافات الأولية

الوقوف خلف الشخص المصاب

وضع إحدى القدمين أمام الأخرى قليلاً لتحقيق التوازن

لف الذراعين حول خصر الشخص المصاب

إمالة الشخص المصاب إلى الأمام قليلاً

وضع قبضة اليد فوق منطقة السرة

قم بإحكام قبضتك باليد الأخرى ثم اضغط على البطن بقوة نحو الأعلى

القيام بمعدل 6 إِلى 10 ضغطات على البطن حتى يزول الجسم العالق

وفي حال كان الشخص المصاب قد فقد وعيه، فاحرص على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، مع الضغطات الصدرية والأنفاس الإنقاذية.