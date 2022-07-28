هل تحب الملح؟ إليك قائمة ببدائل أكثر صحية في مطبخك

هل تحب اضافة الملح الى طعامك؟ قد تزيد هذه العادة من خطر إصابتك بقصور القلب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من محبي الملح، فأنت تعلم حتمًا أن استهلاكه بكميات كبيرة يؤدي إلى مشاكل صحية، أبرزها ارتفاع ضغط الدم، وقصور القلب، ومشاكل صحية في الكلى، وغيرها.

لذلك، لماذا لا تفكر باستبداله بمنتجات أكثر صحية في مطبخك؟

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الاقتراحات المفيدة للصحة.

وتُعد الأعشاب الطبيعية والمجففة من بين الحلول التي يمكن اللجوء إليها لإضافة نكهة لطعامك، دون الحاجة لاستخدام الملح.

ومن بين هذه الأعشاب، يمكنك استخدام الريحان، وإكليل الجبل، والزعتر، وورق الغار، والنعناع، والبقدونس، والشبث، وغيرها.

وهناك أيضًا العديد من البدائل الأخرى التي يمكن استخدامها في طعامك، مثل التوابل، والثوم، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والقرفة، والخل.

وتنصح وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالابتعاد عن المنتجات عالية الملح، مثل مكعبات مرق الدجاج، والأجبان، ورقائق الباطاطس، والمايونيز، والمخللات، واللحوم المصنعة.

وبالنسبة إلى المنتجات متوسطة الملح، فإنها تتصمن حبوب الفطور، والحساء الجاهز، والخبز والمعجنات.

وأخيرًا، تُعد الخضار، والفاكهة، والزبادي، والبيض، من بين المنتجات قليلة الملح.