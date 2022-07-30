هل لديك مخاوف من تلقي جرعة معززة أخرى ضد فيروس كورونا؟ إليك ما يجب أن تعرفه عن الجرعة الرابعة من اللقاح

"كذبوا" للحصول على جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا.. كيف يؤثر ذلك على بيانات فاعلية جرعة ثالثة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الجمعة، أنّ الجرعات المعززة المحدّثة من شركتي "مودرنا"و"فايزر"، التي تستهدف المتحورات الفرعية من متحور "أوميكرون"، قد تكون متاحة مطلع الخريف المقبل، بانتظار موافقة وكالات الصحة الفيدرالية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت مصنّعي اللقاحات، في يونيو/ حزيران الماضي، بتحديث الجرعات المعززة لإضافة مكون متحوّري أوميكرون الفرعيين BA.4/5 وإنشاء معزز ثنائي التكافؤ.

وقال متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "أشارت شركتا فايزر ومودرنا إلى أنهما تتوقّعان أن تكون اللقاحات المعدّلة متاحة في وقت مبكر من سبتمبر/ أيلول".

وكشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الجمعة، عن اتفاقية لشراء 66 مليون جرعة من اللقاحات المعززة ثنائية التكافؤ من شركة "مودرنا" لاستخدامها المحتمل خلال فصلي الخريف والشتاء.

هذا بالإضافة إلى 105 مليون جرعة معززة ثنائية التكافؤ اشترتها حكومة الولايات المتحدة من شركة "فايزر".

وأوضح المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الوكالة "تعمل عن كثب مع مصنعي اللقاحات خلال الأشهر العديدة الماضية لضمان توفر لقاحات كوفيد-19 المعدّلة هذا الخريف تلبيةً لاحتياجات الصحة العامة المتطورة، بعد مراجعة إدارة الغذاء والدواء للسلامة والفعالية".

وستعمل الوكالة على وجه السرعة لمراجعة الطلبات لإتاحة لقاحات "كوفيد-19".

يجب أن تحصل الجرعات المحدّثة على تصريح من قبل إدارة الغذاء والدواء، وأن توصي بها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) .

ولم تستجب شركتا "مودرنا"و"فايزر" لطلب التعليق من قبل CNN.

حاليًا، يعد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 5 أعوام وما فوق مؤهلين للحصول على جرعة معززة أولى، لكن من يبلغون 50 عامًا وما فوق، بالإضافًة إلى بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، مؤهلين فقط للحصول على جرعة معززة ثانية.

وقال المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن من يبلغون 50 عامًا وما فوق، ولم يتلقوا جرعة معززة ثانية من لقاحات "كوفيد-19" الحالية "عليهم التفكير بالإقدام على ذلك الآن".

وأضاف: "لا يزال بإمكان هذه الفئة الاستفادة من خيارات التعزيز الحالية وإتاحة الوقت أمامها لتلقي جرعة معززة محدّثة في الخريف".

في هذا الوقت، لا تفكر إدارة الغذاء والدواء السماح بتلقي جرعة معززة ثانية من التركيبة الأصلية للقاحات كورونا، للبالغين الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

وأوضح المتحدث أنه "بمجرد توفر الجرعات المعززة التي تحتوي على مكون متحوري BA.4 / 5 الفرعيين، قد يفكر الأفراد بالحصول على جرعتهم بعد مرور فترة زمنية مناسبة من تلقي جرعتهم السابقة".

وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي، لفت مصنّعو اللقاحات إلى أن الجرعات المعززة المحدّثة لاستهداف أوميكرون أظهرت استجابة مناعية أقوى من اللقاحات الحالية.

ومن المقرر أن توفر اتفاقيات الحكومة الأمريكية مع شركتي "مودرنا" و"فايزر" حوالي 171 مليون جرعة معززة من اللقاح الثنائي التكافؤ لفصلي الخريف والشتاء، إذا تم التصريح باستخدامها والتوصية بها.