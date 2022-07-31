احذر حكها.. ماذا تفعل عند تعرضك لإصابة بالعين؟

هل تعاني من جفاف العين أو توتر في رقبتك وظهرك؟ قد تحتاج إلى “حمية” من الأجهزة الرقمية

سيدة تخطئ بين قطرات العين والصمغ.. وهذه نصيحة الطبيب عندما يحدث ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ العديد من الأشخاص عادة إلى حك العين المصابة عند التعرّض لحادث معين، ويُعتبر هذا التصرف خاطئ ويجب التوقف عنه فورًا.. ما السبب؟

وربما يتساءل بعض الأشخاص عن سبب اعتبار هذه العادة سيئة، رغم أنها تقلّل من الألم لفترة مؤقتة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن حك العين يؤدي إلى دفع الجسم الغريب لاختراق سطح العين، والدخول إلى طبقة أعمق.

وبالتالي، ستكون عملية استخراج الجسم أكثر صعوبة، ما يزيد من احتمالية حدوث التهاب في العين.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك العديد من الأسباب لوقوع إصابات بالعين، ما أبرزها؟

اللكمات في العين

ضربات اليدين أو الأجسام، مثل: الكرة، وغيرها من المعدات الرياضية أثناء ممارسة الرياضة

دخول الأجزاء المتطايرة إلى العين أثناء أعمال الصناعة، أو الانفجارات، أو الألعاب النارية، وغيرها

تعرض العين للمواد الكيميائية

الأعراض:

ومن المهم زيارة الطبيب فورًا عند ملاحظة أي من الأعراض التالية، لأنها تدل على إصابة خطيرة في العين:

​ألم مستمر في العين

مشكلة في الرؤية

تمزق بالجفن

عين واحدة لا تتحرك مثل الأخرى

اختلاف حجم أو شكل حدقة العين عن الشكل الطبيعي

وجود دم في الجزء الصافي من العين

وجود جسم غريب بالعين لا يمكن إزالته

وذكر موقع وزارة الصحة السعودية، أن هناك بعض الخطوات الإسعافية، التي يجب أخذها في عين الاعتبار، لغالبية إصابات العين.

عند تعرض العين للضرب:

وضع كمادات باردة بلطف لتخفيف الألم والتورم

تجنب الضغط على العين

في حالة اسمرار العين، أو الشعور بألم قوي، أو ملاحظة اضطراب في الرؤية، يجب التوجه إلى الطوارئ مباشرة

عدم التهاون بضربات العين؛ لأنه يمكن لضربة خفيفة أن تؤدي إلى انفصال بالشبكية وفقدان البصر

عند حدوث ثقب في العين:

يجب تغطية العين بغطاء واقٍ نظيف حتى تصل إلى الطبيب

​تجنب الضغط على غطاء العين

تجنب شطف العين بالماء

تجنب إزالة أي شيء عالق بالعين

تجنب فرك العين أو الضغط عليها

عدم تناول الأسبرين، أو أي من الأدوية المضادة للالتهابات، لأنها ستزيد من النزيف

يجب التوجه إلى الطوارئ أو زيارة الطبيب فورًا

عند تعرض العين لحروق كيميائية:

غسل العين بالماء النظيف على الفور

إبلاغ الطبيب بنوع المادة الكيميائية المسببة للإصابة، لأن بعض المواد تؤذي العين أكثر من غيرها

التوجه إلى الطبيب مباشرة لفحص العين

ا​لإسعافات الأولية لجميع إصابات العين الأخرى: