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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سحبت شركة خدمات الطعام Lyons Magnus طوعيًا 53 منتجًا من المشروبات لاحتمال تلوّثها بـجرثومة تُدعى "كرونوباكتر ساكازاكي"، وفق ما ورد في بيان نشرته الشركة، الجمعة.

وتشمل عملية السحب العديد من أنواع المشروبات، والقهوة السائلة، إلى مكمّلات غذائية خاصة بالأطفال، ومخفوقات البروتين، ومخفوقات غذائية أخرى.

وتتضمّن المنتجات المستعادة من الأسواق بعض العلامات التجارية مثل Oatly، وStumptown، وGlucerna، وIntelligentsia، وAloha، وKate Farms، وPremier Protein.

وأفاد البيان أنّ "تحليل الأسباب الجذرية الأولى يظهر أنّ المنتجات لا تتوافق ومواصفات التعقيم التجاريّة".

وقالت الشركة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أمراض أو وصلتها شكوى تتعلّق بهذه المنتجات.

ويُطلب من الأشخاص التخلّص من المنتجات التي تم استرجاعها في حال شرائها، أو إعادتها لاسترداد أموالهم.

ووفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) فإنّ "كرونوباكتر" عبارة عن بكتيريا يمكن العثور عليها داخل المنتجات الجافّة، ومياه الصرف الصحي.

ويمكن أن تشكل الإصابة بها خطرًا على الرضّع خصوصًا، ومن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

أما أعراض الإصابة بالبكتيريا فهي الحرارة، والتهاب السحايا، والنّوبات لدى الرضّع.

ولا تتضمّن عملية السحب المنتجات المُصنّعة للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن عام واحد.

وسبق أن تسبّبت هذه البكتيريا بعملية استرجاع منفصلة لمنتجات حليب الأطفال المجفف، التي ما زالت مستمرّة.