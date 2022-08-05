الولايات المتحدة تعلن جدري القردة "حالة طوارئ صحية عامة"

هذا الدواء يعالج جدري القردة ويحد من انتشار الفيروس.. لكن لِمَ يصعب الحصول عليه؟

(CNN)-- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، أن مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة، مع تزايد الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية خافيير بيسيرا، في بيان، إن هذا الإجراء سيؤدي هذا الإجراء إلى تعزيز وتسريع استجابة الإدارة للانتقال السريع والمستمر لجدري القردة في الولايات المتحدة والعالم، وكذلك يعتبر إشارة على الجدية والإلحاح اللذين تستجيب بهما الإدارة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تعيين الرئيس الأمريكي جو بايدن لروبرت فينتون من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ كمنسق الاستجابة الوطنية لجدري القردة في البيت الأبيض، وديميتر داسكالاكيس من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها نائبا للمنسق.

وذكر بيسيرا أن "القضاء على تفشي مرض جدري القردة أولوية حاسمة للإدارة الأمريكية"، وأضاف: "مع إعلان اليوم يمكننا تعزيز وتسريع استجابتنا أكثر".

وقال روبرت فينتون: "لقد دعانا الرئيس بايدن إلى استكشاف كل خيار مطروح على الطاولة لمكافحة تفشي جدري القردة وحماية المجتمعات المعرضة للخطر"، وأضاف: "نحن نطبق الدروس المستفادة من المعارك التي خاضناها مثل كوفيد إلى حرائق الغابات وإلى الحصبة، وسوف نتعامل مع هذا التفشي بالإلحاح الذي تتطلبه هذه اللحظة".

ويعد إعلان مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة جزءا من استراتيجية الإدارة الأمريكية الشاملة لمكافحة تفشي مرض جدري القردة.

وتتضمن الاستراتيجية توسيع نطاق إنتاج اللقاحات وتوافرها بشكل كبير، وتوسيع قدرة الفحوصات وجعلها أكثر ملاءمة، وتقليل الأعباء في الوصول إلى العلاجات.