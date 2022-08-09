دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الإثنين، وجهة عربية شهيرة في الشرق الأوسط إلى فئة السفر "عالية الخطورة" لجهة تفشي فيروس كورونا.

وصُنّفت الأردن في المستوى الثالث لجهة التفشي، أي الفئة "عالية الخطورة".

ويشمل المستوى الثالث دول عربية عديدة بينها الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والعراق، وغيرها.

بينما يتضمّن المستوى الثاني ذات "الخطورة المعتدلة" ثلاث وجهات سياحية فقط، وهي سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا.

وعندما يأتي الأمر للمستوى الأول "غير الخطر"، فنقع على مصر، وجزر القمر فقط.

وإليك تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بظل فيروس كورونا في الإنفوغرافيك أعلاه: