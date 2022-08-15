إصابة رئيس شركة فايزر بفيروس كورونا

(CNN)-- قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية فايزر، إن اختباراته إيجابية لفيروس كورونا، ولديه "أعراض خفيفة للغاية"، حسبما قال في تغريدة يوم الاثنين.

كتب بورلا: "أود أن أخبركم بأن نتيجة اختبار فيروس كوفيد - 19 كانت إيجابية"، وأضاف: "أنا ممتن لتلقي أربع جرعات من لقاح فايزر/ بيونتيك، وأشعر أنني بحالة جيدة بينما أعاني من أعراض خفيفة للغاية. أنا أعزل وبدأت دورة (عقار) باكسلوفيد".

وقال إنه "واثق من أنني سأحصل على الشفاء العاجل"، نظرًا للمدى الذي قطعه العالم في جهود مكافحة الفيروس التاجي، وأعرب عن امتنانه لزملائه الذين عملوا على توفير اللقاحات والعلاجات.

شارك بورلا أيضًا معلومات حول باكسلوفيد، العلاج الفموي المضاد للفيروسات من شركة فايزر.