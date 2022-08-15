إليك 3 أشياء أساسية يجب ألّا تفارق مكتبك أثناء العمل

هذه كمية الماء التي يجب شربها للرجال والنساء

3 أنواع من المياه..ما هي الأفضل لتناولها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، قائمة بالأشياء التي يجب أن تبقى على مكتبك أثناء العمل.

أولًا، من المهم جدًا أن تضع زجاجة ماء على مكتبك.

وإذا كنت تشعر أحيانًا بأنك مجبر على شربها، فهناك الكثير من الإضافات لتحسين نكهة المياه.

ويمكن إضافة الفاكهة المجمدة، مثل الفراولة، والأناناس، والتوت لمذاق حلو.

وفي حال كنت تبحث عن طعم منعش، فربما أوراق النعناع الطازج وشرائح الليمون تُعتبر الخيار الأمثل.

وتستطيع إضافة مشروبات الأعشاب الباردة، مثل عرق السوس، والنعناع، والكركدية لطعم لذيذ.

ثانيًا، احرص على تنظيم قائمة مهامك. وستساعدك هذه الطريقة حتمًا على عدم نسيان أي أعمال يتحتم عليك إنهاؤها في ظل وقت محدد.

وأخيرًا، لا تنسى تناول وجبات خفيفة صحية.

وتقدم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض الأمثلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تشمل ما يلي: