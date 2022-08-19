قد تعاني من نقص في الفيتامين "د" من دون علمك.. ما أبرز أعراضه؟

مخاطر تناول جرعة زائدة من الفيتامين.. شاهد ما حدث لهذا الرجل بعد أن تناول 150 ألف وحدة من فيتامين د

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعاني العديد من الأشخاص من نقص في الفيتامين (د) من دون معرفتهم بالأمر، لكن هناك عدد من الأعراض التي يشعر بها الإنسان حتمًا ومن المهم التنبّه لها.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، قائمة بـ6 أعراض ناجمة عن نقص في الفيتامين (د)، هي:

التعب

آلام الظهر والعظام

بطء التئام الجروح

الاكتئاب

آلام العضلات

كثرة الإصابة بالأمراض

ما هي أبرز فوائد هذا الفيتامين؟ وما أهم مصادر الحصول عليه غير الشمس؟ وفي حال ارتفاع مستواه، ما الذي يمكن أن يحدث لجسمك؟