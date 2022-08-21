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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتبطت مطاعم "ونديز" (Wendy's) بتفشّي بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) المبلغ عنها في 4 ولايات، مع إصابة 37 شخصًا، وإدخال 10 إلى المستشفى، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الجمعة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيّات.

ولم يتم تحديد طعام معيّن كمصدر لتفشّي المرض، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض، ولكن أبلغ 22 من بين 26 مريضًا عن تناول شطائر في مطاعم "ونديز" في ميشيغان، وأوهايو، وبنسلفانيا قبل المرض.

وكإجراء احترازي ، أزالت "ونديز" الخس الروماني المُستخدم في الشطائر من المطاعم في تلك المنطقة، حيث أفاد معظم المرضى تناول شطائر مع الخس الروماني، وفقًا للوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أنها لا تنصح الأشخاص بتجنّب تناول الطعام في مطاعم "ونديز"، أو أن يتوقّف الناس عن تناول الخس الروماني.

وتُحقّق الوكالة لتأكيد ما إذا كان الخس الروماني مصدر تفشّي المرض، وما إذا كان الخس المستخدم في متاجر "ونديز" يُقدّم، أو يُباع في شركات أخرى.

واُبلغ عن 19 إصابة في ولاية أوهايو، و15 إصابة في ميشيغان، واثنتين في ولاية بنسلفانيا، بينما تم الإبلاغ عن حالة أخرى في ولاية إنديانا.

وشملت 3 من الحالات في ميشيغان أشخاصًا يعانون من نوع من الفشل الكلوي يُدعى متلازمة انحلال الدم اليوريمية، بحسب الوكالة.

ويتم حث أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض الإشريكية القولونية على الاتصال بمقدّم الرعاية الصحيّة الخاص بهم على الفور، وتدوين ما تناولوه في الأسبوع السّابق، وإبلاغ إدارة الصحّة المحليّة، أو التابعة للولاية بالمرض.

ووفقًا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، توجد جرثومة الإشريكية القولونية في الأمعاء الغليظة للكائنات ذات الدم الحار عادةً.

ومعظم سلالات الإشريكية القولونية غير ضارّة، ومع ذلك يمكن لبعضها التسبّب بالتسمّم الغذائي الخطير.