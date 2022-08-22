لأول مرة بولاية نيويورك.. الإعلان عن إصابة قاصر بجدري القردة

منبوذ من الناس.. مريض جدري القردة يتحدث عن معاناته من وصمة العار الاجتماعية حتى بعد تعافيه

أصيب بجدري القردة قبل 20 عامًا.. ماذا قال مريض سابق عن مرضه والأعراض التي عانى منها لـCNN؟

جدري القردة في الفصول الدراسية.. إليك ما يمكن فعله لحماية الطلبة من الفيروس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك عن رصد إصابة قاصر بجدري القردة، وهي الحالة الأولى بين الأطفال في الولاية، وثالث حالة تم الإبلاغ عنها على الأقل للمرض بين الأطفال في الولايات المتحدة.

ويعيش الطفل في نيويورك، ولكن خارج مدينة نيويورك، وفقًا لبيانات وزارة الصّحة بالولاية التي صدرت الأسبوع الماضي. ولم تذكر البيانات جنس الطفل، أو مدينة إقامته، أو كيفية إصابة القاصر بالعدوى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في نيويورك، مونيكا بوميروي، إنها لم تستطع الكشف عن عمر القاصر، وأوضحت: "في المواقف التي يكون فيها عدد الحالات صغيرًا، تمنع سريّة المريض الإدارة من الكشف عن هذه المعلومات".

وفي السّابق، أُصيب طفلان آخران على الأقل في الولايات المتحدة بجدري القردة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وانطوت إحدى الحالات على طفلٍ صغير في كاليفورنيا، بينما انطوت الأخرى على طفلٍ رضيع غير مقيم في الولايات المتحدة.

وأشارت مراكز مكافحة الأمراض أن الحالتان غير مرتبطان، وربما نتجا عن الانتقال المنزلي.

ويحقّق مسؤولو الصحة العامة في كيفيّة إصابة الأطفال.

ومنذ بدء تفشّي مرض جدري القردة في مايو/أيّار، حدثت معظم الحالات بين الرجال الذين يُمارسون الجنس مع الرجال.

ولكن يمكن لأي شخص أن يُصاب بالفيروس من خلال ملامسة الجلد للجلد.