ما مدى فعاليتها ضد متحور أوميكرون؟ إليك كل ما تحتاج معرفته حول الحبوب الجديدة لمحاربة الكورونا من شركتي ميرك وفايزر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدّمت شركتا "فايزر" و"بيو إن تك" طلبًا للحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" الثنائي التكافؤ، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لمنحه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق، بحسب ما أفادت الشركتان في بيان الإثنين.

وستجمع التركيبة المُحدّثة بين اللقاح الأصلي، ولقاح يستهدف سلالات "أوميكرون" الفرعية، BA.4، وBA.5، وستُمنح كجرعة مقدارها 30 ميكروغرامًا.

وفي بيان أُرسل إلى CNN الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم إدارة الغذاء والدواء، أبيجيل كابوبيانكو إنّ "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستضطلع على مجموع الأدلّة المتاحة لإعطاء إذن استخدام المعززات ثنائيّة التكافؤ في الخريف".

وأضافت كابوبيانكو: "هناك بيانات عدّة تعود لملايين الأفراد الذين تلقوا مكوّن النموذج الأولي كمعزّز. أمّا بالنسبة لمكوّن BA.4، وBA.5، فسيتم استخدام مزيج من البيانات غير السريرية التي تم الحصول عليها من اختبارات على الفئران، وبيانات من لقاحات سابقة للمتحوّرات (ضمنًا "بيتا"، و"دلتا"، وBA.1 لـ"أوميكرون")، إلى جانب معرفتنا الواسعة بسلامة وفعّالية منصّات mRNA، لاتخاذ هذا القرار".

وبحسب الشركتين، أظهرت البيانات ما قبل التجارب السريريّة أن اللقاح ثنائي التكافؤ لـBA.4 وBA.5 "ولّد استجابة قويّة لجسم مُضاد مُعادل ضد متغيرات BA.1، وBA.2، وBA.4، وBA.5 لأوميكرون، بالإضافة إلى السلالة البريّة الأصليّة".

وقالت الشركتان إنه من المتوقّع أن تبدأ دراسة سريريّة هذا الشهر.

وفي السّابق، أعلنت الشركتان أنّ في حوزتهما بيانات تجربة المرحلتين الثانية، والثالثة، التي أظهرت أنّ مُعزّز BA.1 ثنائي التّكافؤ أدّى إلى استجابة مناعيّة أعلى بكثير ضد متغير "أوميكرون"، وبدا أنه آمن، وجيّد التّحمل أيضًا.

وقال الدكتور أشيش جها، منسّق الاستجابة لـ"كوفيد-19" في البيت الأبيض، أخيرًا، إنّ الجرعات المُعزّزة المُحدّثة قد تكون متاحة للجمهور في وقتٍ مبكر من سبتمبر/أيلول، أو منتصفه.

ولكن في النهاية، يعود القرار لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.