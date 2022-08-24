"مودرنا" تسعى للحصول على إذن استخدام جرعة معزّزة ومحدّثة مضادة لكورونا

بعضهم بعمر 6 أشهر فقط.. “فايزر” تنضم إلى “مودرنا” في اختبار اللقاحات على الأطفال الصغار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدّمت شركة "مودرنا" بطلب الحصول على إذن الاستخدام الطارئ لجرعة معزّزة ومحدّثة من لقاح كورونا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لمنحه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، بحسب ما أفادت الشركة في بيان الثلاثاء.

والتركيبة المُحدّثة عبارة عن لقاح ثنائي التكافؤ يجمع بين اللقاح الأصلي، ولقاح يستهدف سلالات "أوميكرون" الفرعية BA.4، وBA.5، وستُمنح كجرعة مقدارها 50 ميكروغرامًا.

وذكرت الشركة أن المرحلتين الثانية، والثالثة، من التجارب السريرية على هذه المعزّزات جارية الآن.

وتأتي البيانات التي قدّمتها الشركة إلى إدارة الغذاء والدواء من تجارب أُجريت على الفئران، إضافةً إلى بيانات من أشخاص استخدموا معزّزًا مختلفًا تم تحديثه للحماية من سلالة BA.1 من "أوميكرون".

وأفاد ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا": "لقد عملنا عن كثب مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لضمان حصول الأمريكيّين على المعزّز الثنائي التكافؤ المحدّث الخاص بمودرنا، الذي قد يوفّر حماية أعلى، وأوسع نطاقًا، وأكثر استدامة ضد كوفيد-19، في حال منح إذن الاستخدام، مقارنةً مع المُعزز المصرّح به حاليًا".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان شركتي "فايزر" و"بيو إن تك" تقديمهما طلبًا للحصول على إذن الاستخدام الطارئ لجرعة معزّزة للقاح "كوفيد-19" ثنائي التكافؤ، لمنحه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق.

وقال الدكتور أشيش جها، منسّق الاستجابة لـ"كوفيد-19" لدى البيت الأبيض، إنّ الجرعات المُعزّزة المُحدّثة قد تكون متاحة للجمهور في أوائل من سبتمبر/أيلول، أو منتصفه. لكن القرار في نهاية المطاف، يعود لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.