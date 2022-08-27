ما علاقة اليدين بحماية نفسك من الإصابة بالأمراض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر كسور العظام حالة شائعة يتعرّض لها العديد من الأشخاص نتيجة حادث مؤلم، أو السقوط، بالإضافة إلى أنّ هشاشة العظام، تجعلها أكثر عرضة للكسر.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ كثيرًا ما تكون إصابات الكسور مؤلمة، وقد تمنع الفرد من تحريك المنطقة المصابة.. فما أبرز أعراضها الشائعة؟

تورم واحمرار حول الإصابة

كدمات

التشوّه: قد يبدو أحد الأطراف خارج المكان أو جزء من العظم قد يخترق الجلد

من المهم جدًا الاعتناء بالكسور من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، التي أوصت بها وزارة الصحة السعودية.

إفعل:

إبقاؤها جافة

مراقبة العضو المصاب وما حوله باستمرار

التأكد بانتظام من عدم وجود شقوق أو كسور في الجبيرة

استخدام مجفف الشعر في الوضع البارد عند الشعور بالحكة، وتسليطه داخل الجبيرة

لا تفعل:

العبث بالجبيرة

وضع الكريمات أو الزيوت داخل الجبيرة

تركها مكشوفة أثناء الاستحمام

متى يجب رؤية الطبيب؟

في حال تعرضها للماء

عدم زوال الشعور بالألم عند وضع الثلج، أو استخدام المسكنات، أو رفع العضو المصاب

عند ارتفاع درجة الحرارة

تنمل الأطراف وعدم القدرة على تحريك الأصابع

وجود فقاعات أو تقرحات حول أو داخل الجبيرة

ظهور روائح أو إفرازات من داخل الجبس

عند تأثر بعض الأعضاء المجاورة للجبيرة، وظهور علامات مثل تغير لون البشرة، أو فقدان الإحساس، أو انتفاخ العضو المصاب

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن العظام المكسورة تستغرق حوالي أربعة إلى ثمانية أسابيع للشفاء، اعتمادًا على عمر وصحة الشخص، ونوع الاستراحة.

وبكل بساطة، تستطيع أن تقوم بوقاية نفسك من خلال اتباع نظام غذائي سليم وغني بالكالسيوم وفيتامين (د).

ويمكن أيضًا أن تساعد ممارسة الرياضة في منع بعض الكسور.