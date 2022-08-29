بظل العودة إلى المدارس..ما هي مواصفات الحقيبة المدرسية المثالية لطفلك؟

حقائب المدرسة الثقيلة.. ما عليك تجنّبه من أجل صحة طفلك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما الذي تأخذه بعين الاعتبار عند شراء حقيبة مدرسيّة لطفلك؟ هل هو التصميم؟ أم اللون؟

وقد تكون هذه الأشياء مهمّة لطفلك، ولكن هناك سمات أكثر أهميّة يجب عليك الانتباه لها.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية عبر "تويتر" إلى السمات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار حقيبة، من شأنها حماية الطلبة من التعرّض لأي إصابات.

إليك مواصفات الحقيبة المدرسيّة المناسبة لطفلك:

وجود حزام كتف مبطّن

وجود جيوب متعدّدة لتوزيع الوزن

يجب أن يكون وزن الحقيبة المدرسيّة أقل من 10% من وزن الطالب أو الطالبة

يجب ألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد

ولا يُنصح باستخدام الحقائب ذات العجلات، بحسب ما أضافته التغريدة، فهي لا تتناسب مع حجم الطالب، وقد تسبّب آلامًا في الظهر، والكتف.