4 روائح عطرية تساعدك على الاسترخاء..ما هي؟

هل يمكن أن تساعدك ASMR على الاسترخاء؟

ثلث البالغين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ليلاً.. ماذا يقول الباحثون بهذا الشأن؟

7 أطعمة طبيعية تحسن المزاج..ما هي؟

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتعرض العديد من الأشخاص في كثير من الأحيان إلى ضغوطات نفسية بسبب الظروف الحياتية التي يمرون بها.

وبينما ينصحهم البعض بممارسة تمارين التأمل أو اختيار أنشطة جديدة، تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، طريقة أخرى ربما يجدر بك تجربتها.

وأشارت إلى أن هناك بعض الروائح العطرية التي ستساعدك حتمًا على الاسترخاء وتحسين المزاج.. فأيّها تُفضّل؟

اللافندر

الورد

البابونج

الياسمين

وهل تعلم أن مزاجك يرتبط بغذائك أيضًا؟

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الجزر من بين هذه الأطعمة بسبب احتوائه على "البيتا كاروتين".

وتشمل القائمة أيضًا ما يلي:

الحليب: غني بفيتامين "د"

غني بفيتامين "د" الخضار الورقية: مليئة بالفولات

مليئة بالفولات أسماك السلمون: تحتوي على الأحماض الدهنية "أوميغا 3"

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن هناك بعض القواعد الغذائية الذي يجب أن تتبعها لتحسين مزاجك.. ما أبرزها؟