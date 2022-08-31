بـ4 خطوات أساسية.. هكذا تحارب النعاس أثناء العمل

هل تحتاج إلى شرب الكثير من القهوة كل يوم؟ السبب قد يكون مرتبطًا بجيناتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمرّ علينا أيام في بعض الأحيان نشعر فيها بنعاس شديد أثناء العمل، وهو أمر مزعج لأنه يجعل غالبيتنا أقل إنتاجية، ما يترتب على ذلك تراكم بعض الأشغال إلى يوم آخر.

وبذلك، تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، 4 نصائح أساسية لتجنب النعاس أثناء العمل، وأبرزها شرب القهوة، والمشي، وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، وتجنب الأغذية الغنية بالدهون.

القهوة

وبحسب ما ذكره مجلس الصحة الخليجي بتغريدة عبر "تويتر"، هناك العديد من الفوائد للقهوة السوداء، بشرط ألا يتجاوز مقدار ما تستهلكه 4 أكواب في اليوم.

ما أبرز فوائد القهوة؟

تحارب الإكتئاب، وتزيد من الشعور بالسعادة

تفيد القلب، والأوعية الدموية، وتقوي الذاكرة

تزودك بمضادات الأكسدة، وعناصر غذائية مفيدة مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات

تقلّل خطر الإصابة بالزهايمر، ومرض السكري من النوع الثاني

تقلّل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات

تقلّل خطر الإصابة بتليف الكبد

المشي

ويمكن لنصف ساعة من المشي أن تحسن من صحتك أيضًا بطرق مختلفة، وفقاً لما ذكره حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية عبر "تويتر".

ما أبزر فوائد المشي؟

تخفيف القلق والإكتئاب

مرونة المفاصل، وتقوية العضلات

تحقيق وزن صحي، ولياقة أفضل

تخفيف مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

جعل العظام أقوى

الوقاية من أمراض القلب، والسمنة، والضغط، والسكري من النوع الثاني

تحسين التوازن، وتدفق الدم في الجسم

حرق السعرات الحرارية الزائدة

الأطعمة الغنية بالبروتين:

ويجب ألّا تنسى تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات وتجنب الأغذية الغنية بالدهون.

الدهون غير الصحية:

وفي وقت سابق، نوهت وزارة الصحة والسكان المصرية بضرورة الابتعاد عن الدهون غير الصحية، الموجودة في الزيوت المهدرجة بالسمن غير الطبيعي، والوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، والمخبوزات، والحلويات الجاهزة.

ويكمن السبب بأن هذه الدهون تسبب السمنة، وارتفاع الدهون في الدم، وأمراض القلب، والدهون في الكبد.