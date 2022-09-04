متى يجب على المُصاب بضربة في الرأس التوجه إلى قسم الطوارئ؟

بعد صداع مزمن في رأسه.. مريض يكتشف شيئاً يعيش في دماغه

فتح علمي.. هذا أول شخص يحصل على زراعة للجمجمة وفروة رأس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون إصابات الرأس خطيرة أحيانًا، ما يمكن أن يتسبب بمضاعفات صحية على المدى البعيد، فماذا تفعل عندما يتعرض شخص ما تعرفه إلى ضربة بالرأس؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هناك 3 أنواع لإصابات الرأس، وهي:

الارتجاج: قد يُصاب الشخص بفقدان أو تشويش في الرؤية والتوازن لفترة قصيرة

قد يُصاب الشخص بفقدان أو تشويش في الرؤية والتوازن لفترة قصيرة كسر الجمجمة: ظهور إصابات في الرأس قد تكون علامة على ضرر أعمق داخل الرأس

ظهور إصابات في الرأس قد تكون علامة على ضرر أعمق داخل الرأس كدمة الدماغ: نزيف طفيف في الدماغ وقد يسبب التورم

إجراءات إسعافية

اتبع الخطوات التالية:

حافظ على هدوء المصاب وطمأنته وساعده على الجلوس

ضع كيس فيه ثلج على منطقة الإصابة

تحقق من مستوى الوعي (مثل: استجابة المصاب للصوت، وقم بطرح أسئلة بسيطة أو إعطائه​ إرشادات وغيرها)

ملازمة المصاب للتأكد من عدم ظهور علامات مثل النزيف

طلب المساعدة في حال ظهور أعراض على المصاب، كالتقيؤ أكثر من مرتين، أو النعاس أو اضطراب في الكلام والرؤية

ابتعد عن هذه الأمور:

ضغط أي نزيف ناتج عن الإصابات في فروة الرأس

لمس أي جرح موجود في رأس المصاب لمنع انتقال العدوى

تحريك عنق المصاب وانتظار المساعدة الطبية

الذهاب إلى قسم الطوارئ في الحالات التالية: