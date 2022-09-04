تظهر على شكل طفح جلدي حارق.. ما هي عدوى "الحزام الناري"؟

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نشر الأحد ، 04 سبتمبر / ايلول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت عن عدوى فيروسية حارقة تُدعى "الحزام الناري"؟

ويُعد "الحزام الناري" من أنواع العدوى الفيروسيّة التي تسبب آلامًا شديدة قد تكون حارقة في مناطق الإصابة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر".

وتظهر هذه العدوى على شكل طفح جلدي بأي مكان في الجسم، ولكنها شائعة في منطقة الجذع.

وإليك أعراض العدوى، وأسباب حدوثها، إضافةً لطرق علاجها.

الأعراض:

الألم والإحساس بالحرقة في مكان الإصابة

طفح جلدي أحمر يستمر لبضعة أيام

بثور ممتلئة بالسوائل

حساسية تجاه اللمس والضوء

أسباب حدوث العدوى:

ضعف المناعة

التقدّم في السن، وخاصةً عند الأفراد الذين سبق وأن اُصيبوا بالجدري المائي

المضاعفات:

ألم عصبي شديد قد يستمر حتّى بعد زوال البثور، وقد يستمر لأكثر من 3 شهور

العلاج: