كيف تختار النظارة الشمسية المناسبة لشكل وجهك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تحتار أحيانًا في اختيار النظارة الشمسية التي تناسب شكل وجهك. ويقدم مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بأنواع النظارات التي تناسب كل وجه.

الوجه البيضاوي

أي نوع من النظارات تقريبًا يناسبك، ولكن تجنب الإطارات الضيقة لأنها تجعل الوجه يبدو أطول

الوجه المستدير

النظارات المربعة والمستطيلة ذات الإطارات الضيقة أو الأشكال غير المتماثلة تناسبك

الوجه المربع

النظارات الدائرية ذات شكل الفراشة أو عين القطة مناسبة لإضافة طابع النعومة إلى هذا النوع من الوجوه

الوجه على شكل قلب

النظارات التي تخلق بعض التوازن بين منطقتي الحاجب والذقن تُعتبر خيارًا ذكيًا

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن هناك نقاط أساسية يجب أن تأخذها في عين الاعتبار عند شراء نظارتك الشمسية.

اختر النظارات التي تحجب 99٪ من الأشعة فوق البنفسجية، وتحتوي على ملصق "حماية 100% ضد كل من أشعتي UVA وUVB".

اشتر النظارة كبيرة الحجم وكبيرة الإطار عند الإمكان. وكلما زادت التغطية في النظارات الشمسية، قل ضرر أشعة الشمس على العينين.

احرص على أن تكون العدسات مستقطبة، بحيث تحتوي على فلتر يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح المستوية.

وأخيرًا، تذكر أن اختلاف اللون بالعدسات والتكلفة ليس لهما بالضرورة أي دور في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.