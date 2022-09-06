دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تفكر في تناول وجبة طعام صحية خفيفة، لكنك تشعر بالحيرة دومًا حول ما يمكن تحضيره؟ وتقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الخيارات التي قد تساعدك حتمًا.

أبرز المكونات لوجبة خفيفة صحية:

نصف كوب من لبن الزبادي قليل الدسم، مع التوت البري

شرائح التفاح مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني

شرائح الخيار مع الحمص

وإذا كنت تتواجد خارج المنزل وتريد تناول وجبة خفيفة، تأكد من توفر أطعمة مغذية يمكن أن تشتريها من البقالة أو تحضرها في المنزل.

وتقدم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض الأمثلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تشمل ما يلي:

التفاح والبرتقال والموز والفاكهة المعلبة بدون سكريات مضافة والزبيب

خضار طازجة مغسولة ومقطعة: كرفس، وجزر، وخيار

منتجات الألبان قليلة الدسم والخالية من الدسم: الزبادي الخالي من السكريات المضافة، والحليب، والأجبان قليلة الدسم

المقرمشات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

خيارات البروتين مثل شرائح الديك الرومي قليل الدسم، واللوز، والمكسرات، والبذور الأخرى

ويمكن وضع بعض هذه الأطعمة في خزانة المكتب أو صندوق السيارة الخاص بك. وستجد أنه من الأسهل اتخاذ خيارات أفضل عندما يكون لديك مجموعة متنوعة جيدة من الأطعمة المغذية المتاحة في الأماكن التي تتناول فيها الطعام.