ما هي العوامل المحتملة التي تؤدي لإصابتك بالوسواس القهري؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أنّ السبب الدقيق للوسواس القهري غير معروف تمامًا، إلا أنّ وزارة الصحة العُمانية أوضحت أنه يحصل نتيجة مزيج من العوامل المختلفة.

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، قد يكون العنف البدني أو النفسي أحد أسباب الوسواس القهري.

ليس ذلك فحسب، إنما أيضًا انخفاض مستويات بعض الهرمونات، مثل هرمون السيروتونين في الدماغ، أو التغييرات الحادة في حياة المريض الكثيرة، أو وفاة قريب، أو التغييرات والمشاكل في العمل أو الدراسة، أو المشاكل الأسرية.

وتتراوح أعراض الوسواس القهري بين الهلوسة، والأوهام، والغضب السريع، واضطراب التفكير، والاضطراب النفسي الحركي.

وعندما نفكّر بالوسواس القهري، يخطر في بالنا عادات مثل الحرص الكبير على النظافة.

ومع ذلك، لا تنحصر الممارسات التي يقوم بها مرضى اضطراب الوسواس القهري بالنظافة فقط.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على موقع "تويتر" إلى الممارسات الأخرى التي قد يقوم بها المرضى أيضًا.

ما أبرزها؟