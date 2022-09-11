دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون قد سمعت سابقًا أن نقع القدمين بالماء الساخن، مع الخل وبيكربونات الصوديوم، يمكن أن يطرد السموم من الجسم.. ولكن، هذه المعلومة ليست سوى إشاعة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن جسم الإنسان قادر على طرد السموم من تلقاء نفسه.

كيف ذلك؟

الكلى

تقوم بفلترة السموم من الدم والفضلات

الكبد

يساهم في تكسير السموم بالجسم، ليتم تصفيتها من الدم

الأمعاء الغليظة

تطرد السموم من خلال عملية الإخراج

وبينما يلجأ بعض الأشخاص إلى نقع القدمين في الخل يوميًا لعلاج أمراض مزمنة، مثل مرض السكري، إلا أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لا تنصح بذلك، موضحة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" أن نقع الأرجل بالماء والخل وغيرها من المنتجات يمكن أن يُسبب جفاف البشرة، ما قد يؤدي إلى حدوث تشققات في الجلد، وبالتالي دخول البكتيريا.