دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ضبطت وزارة الصحة السعودية وافدتين تقومان بعمليات إجهاض بطرق غير نظامية عبر عيادة تديرانها في أحد المجمّعات الطبيّة الخاصة وسط الرياض، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الإثنين.

وتلقّت الوزارة بلاغاً عن قيام طبيبة وممرضة بعمليات الإجهاض في مجمّع طبي شهير وسط بيئة لا توفّر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية، والصحية.

وبالتعاون مع الجهات الأمنية، باشرت فرق الالتزام في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المُخالِفة، ومساعدتِها للنيابة بسبب مخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.

وذكرت "واس" أن عقوبتها قد تصل إلى السجن لمدّة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقامت فرق الالتزام أيضًا بإحالة المجمّع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، حيث ضُبطت مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.