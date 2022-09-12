بينها الكركم وزيت الزيتون..10 أطعمة لتعزيز قوة العقل

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5 حقائق قد لا تعرفها عن زيت الزيتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحرص الكثير من الأشخاص على تعزيز صحتهم من خلال تناول الفاكهة والخضار. ويُعتبر استخدام الزيت المناسب بمثابة أمر أساسي أيضًا لنظام غذائي صحي.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن بعض أنواع الزيوت تعزز صحة القلب والأوردة الدموية، وتحدّ أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات المفاجئة.

فما هي أفضل أنواع الزيوت لصحة قلبك؟

زيت الزيتون

زيت الكانولا

زيت دوار الشمس

زيت الذرة

زيت اللوز

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات المختلفة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، للتغذية الصحية لمرضى القلب.

وأوضحت الصحة المصرية أن السمن البلدي والقشدة والزبدة تُعد من الدهون الطبيعية والصحية. ولكن الإفراط في تناولها يسبب ارتفاع الدهون في الدم وتصلب الشرايين.

وتُعد الأسماك بشكل عام والأسماك الدهنية، مثل الماكريل والسردين والسلمون، غنية بالحمض الدهني الأوميغا 3، الذي يحافظ على صحة القلب.

وبذلك، من المفضل تناول الأسماك مرة واحدة أسبوعياً على الأقل.

وأشارت الصحة المصرية إلى أهمية تناول الخضار مع كل وجبة رئيسية، وتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات، بهدف الحصول على الألياف الطبيعية اللازمة، لتقليل الدهون والكوليسترول في الدم.