هل يمكن للمرء أن يغرق خارج الماء؟ إليك 10 أعراض للغرق الجاف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل من الممكن للشخص أن يغرق خارج الماء؟ ويُشار إلى هذه الحالة بالغرق الجاف.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" أن هذه الحالة تحدث بعد عدّة ساعات من استنشاق المياه، سواءً في المسبح، أو في أي مكان آخر، ما يؤدّي إلى تشنّج الحنجرة، وإغلاق مجرى الهواء، وصعوبة التنفس.

إليك أعراض الغرق الجاف التي يجب الانتباه لها: