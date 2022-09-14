بينها الشاي والقهوة..ما كمية الكافيين الموجودة في هذه المشروبات؟

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هذا ما عليك معرفته عن شرب الكافيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يحاول العديد من الأشخاص شرب كميات أقل من الكافيين، ربما سيكون من المفيد معرفة نسبة إضافتها إلى مشروبك المفضل.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين بترتيب تصاعدي.

وكانت القهوة من دون كافيين هي أقل المشروبات التي تحتوي على كافيين (8 ملليغرام)، يليها الشاي الأبيض (24 ملليغرامًا).

وفيما يلي، إليك مقادير الكافيين بالمشروبات التالية:

الشاي الأخضر (36 ملليغرامًا)

الشاي الأسود (47 ملليغرامًا)

الشوكولاتة (50 - 60 ملليغرامًا)

القهوة المركزة (80 ملليغرامًا)

مشروب الطاقة (80 ملليغرامًا)

القهوة السريعة (110 ملليغرامات)

القهوة المفلترة (135 ملليغرامًا)

القهوة المعتقة (150 ملليغرامًا)

ونوهت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بأن الإكثار من شرب السوائل التي تحتوي على الكافيين قد يسبب التالي: