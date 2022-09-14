الملح المكرّر أو الطبيعي.. أيهما الأكثر ضررًا لصحتك؟

هل تحب اضافة الملح الى طعامك؟ قد تزيد هذه العادة من خطر إصابتك بقصور القلب

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ إذا خفف الملح في نظامك الغذائي

5 خطوات لتخفيف الملح في الطعام والحفاظ على النكهة

للحفاظ على سعادة قلبك.. كيف تقلل من تناول الملح بخطوات بسيطة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت ممّن يحرصون على استخدام الملح الطبيعي عند تحضير وجبات الطعام؟

وقد يوحي الملح الطبيعي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن ذلك مجرّد شائعة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر".

وأكّدت التغريدة احتواء كلاهما على كميّات مماثلة من الصوديوم، ولذلك، يُنصح بالحد من استخدامهما.

وأشارت تغريدة أخرى إلى الخيارات الصحية التي يمكن اتخاذها للتقليل من استخدام الملح، وأبرزها: