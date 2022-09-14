الملح المكرّر أو الطبيعي.. أيهما الأكثر ضررًا لصحتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت ممّن يحرصون على استخدام الملح الطبيعي عند تحضير وجبات الطعام؟
وقد يوحي الملح الطبيعي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن ذلك مجرّد شائعة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر".
وأكّدت التغريدة احتواء كلاهما على كميّات مماثلة من الصوديوم، ولذلك، يُنصح بالحد من استخدامهما.
وأشارت تغريدة أخرى إلى الخيارات الصحية التي يمكن اتخاذها للتقليل من استخدام الملح، وأبرزها:
- استخدام الأعشاب بدلاً من الملح
- تناول الفاكهة والخضار كوجبات خفيفة
- عدم ترك عبوة الملح على المائدة
- شراء الأطعمة الطازجة بدلاً من المنتجات المُصنّعة
- قراءة ملصقات الأغذية، واختيار المنتجات منخفضة الملح، والصوديوم