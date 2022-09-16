صدمت الباحثين..دراسة تكشف فوائد متعدد الفيتامينات لكبار السن

بعيداً عن العمر.. إليكم أبرز الأمور التي تسبب التعب والضعف لدى كبار السن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشير دراسة جديدة إلى أنّ استهلاك المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات بشكل يومي قد يرتبط بتحسين وظائف الدماغ لدى كبار السن، ويبدو أنّ الفائدة تكون أكبر لمن لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت لورا بيكر، مؤلفة الدراسة وأستاذة طب الشيخوخة في جامعة "ويك فورست" في ولاية كارولاينا الشمالية، إنّ النتائج لم تفاجئ الباحثين فحسب، بل أصابتهم بالصدمة.

وقام الباحثون - من كلية الطب بجامعة "ويك فورست"، بالتعاون مع مستشفى بريغهام والنساء في مدينة بوسطن - بتحليل الوظائف المعرفية لدى كبار السن الذين كُلّفوا بتناول إما مكمل مستخلص الكاكاو الذي يحتوي على مركّبات الفلافونويد، أو مكمّل متعدد الفيتامينات، أو دواءً وهميًا، يوميًا لمدة ثلاثة أعوام.

ولم يعرف حتى الباحثون مَن مِن المشاركين كُلّف باتباع أي روتين يومي حتى الكشف عن النتائج.

وأشارت بيكر إلى أنّهم، أي الباحثين، اعتقدوا أنّ مستخلص الكاكاو سيكون له بعض الفوائد المتعلقة بالوظائف المعرفية، استنادًا إلى التقارير السابقة عن فوائده للقلب والأوعية الدموية، لذلك كانوا ينتظرون هذا الكشف الكبير خلال تحليل بيانات الدراسة.

مع ذلك، مستخلص الكاكاو لم يكن المسؤول عن تحسين الإدراك لدى كبار السن، بل بالأحرى المكمّل متعدد الفيتامينات، حسبما ذكرته بيكر.

وأضافت: "نحن متحمّسون لأن النتائج التي توصلنا إليها قد كشفت عن وسيلة جديدة للبحث في تدخّل بسيط، يمكن الوصول إليه، وآمن، وغير مُكلف، قد يكون قادرًا على توفير طبقة من الحماية ضد التدهور المعرفي".

رغم ذلك، فإن بيكر وفريقها ليسوا مستعدين للتوصية بأن يضيف كبار السن على الفور مكمّل متعدد الفيتامينات إلى روتينهم بناءً على هذه النتائج وحدها.

وتعد النتائج، التي نشرت الأربعاء، في دورية "جمعية الزهايمر"، ليست نهائية ولا يمكن تعميمها على الجمهور، إذ أنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيدها.

إيجاد روابط في صحة الدماغ

شملت الدراسة الجديدة 2،262 مشاركًا، بعمر 65 عامًا أو أكبر، انضموا إلى الدراسة بين أغسطس/آب عام 2016 وأغسطس/آب عام 2017، وخضعوا للمراقبة لمدة 3 أعوام.

وأكمل المشاركون اختبارات عبر الهاتف سنويًا لتقييم وظائفهم المعرفية.

وقام الباحثون بتحليل الوظائف المعرفية للمشاركين، بناءً على درجات الاختبار، وأجروا مقارنًة بين المجموعة التي تناولت مستخلص الكاكاو يوميًا ومجموعة الدواء الوهمي، وقارنوا كذلك بين أولئك الذين تناولوا مكمّلات متعدد الفيتامينات اليومية ومجموعة الدواء الوهمي.

ووجد الباحثون أنّ 3 أعوام من تناول مكمّلات متعدد الفيتامينات يومًيا أدى، على ما يبدو، إلى إبطاء التدهور المعرفي بمقدار 1.8 عام، أو بنسبة 60%، مقارنةً بالدواء الوهمي.

وأشار الباحثون إلى أنّ تناول مكملات مستخلص الكاكاو اليومية لمدة 3 أعوام لم يؤثر على الوظيفة المعرفية.

ووجدت الدراسة - التي يدعمها المعهد الوطني للشيخوخة التابع للمعاهد الوطنية للصحة - أن مكمّلات متعدد الفيتامينات كانت أكثر فائدة لكبار السن الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبفضل الارتباط بين صحة القلب والأوعية الدموية وصحة الدماغ، فإن اتخاذ خطوات للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية أو غيرها من الأمراض المزمنة - مثل الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة - يمكن أن يفيد الدماغ أيضًا، وفقًا لكيث فوسيل، أستاذ علم الأعصاب ومدير مركز "ماري إس إيستون" لأبحاث ورعاية مرض الزهايمر في جامعة كاليفورنيا، بلوس أنجلوس.

ولا تزال العوامل المحددة التي تقود هذا الارتباط بين الوظيفة المعرفية ومكمّلات متعدد الفيتامينات غير واضحة وتتطلب المزيد من البحث، لكنّ بيكر وفريقها يعتقدون أنّ النتائج قد تكون مرتبطة بالطريقة التي يمكن أن تفيد هذه الفيتامينات الأشخاص الذين قد يفتقرون إلى المغذيات الدقيقة مثل فيتامين "سي"، أو فيتامين "إي"، أو المغنيسيوم، أو الزنك.

من جانبه، حذر فوسيل، الذي لم يشارك في الدراسة، من أنّ دراسات أخرى أظهرت نتائج مختلطة في الارتباط بين بعض الفيتامينات والمكملات وخطر الإصابة بالخرف.

وأضاف أن كبار السن يجب أن يتحدثوا إلى طبيب الرعاية الأولية قبل البدء في اتباع نظام تناول أي فيتامين أو مكمّل.

وأوضح فوسيل أن "المكملات عادة ما تكون آمنة، ولكن يجب مراقبتها بعناية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة، لأن الجرعات الزائدة من الفيتامينات قد تكون خطيرة للغاية".

رغم ذلك، تعد نتائج الدراسة الجديدة مشجعة بشكل عام، وفقًا لهيذر سنايدر، نائب رئيس العلاقات الطبية والعلمية في جمعية الزهايمر.

وأضافت سنايدر: "هناك المزيد من الأبحاث التي يجب القيام بها لفهم ما يحتويه مكمل متعدد الفيتامينات الذي يعود بفائدة على الوظائف المعرفية".