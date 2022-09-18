التهاب معدٍ يتسبب بزيادة الدموع واحمرار العين.. ما علاجه؟

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نشر الأحد ، 18 سبتمبر / ايلول 2022

هل تعاني من جفاف العين أو توتر في رقبتك وظهرك؟ قد تحتاج إلى “حمية” من الأجهزة الرقمية

سيدة تخطئ بين قطرات العين والصمغ.. وهذه نصيحة الطبيب عندما يحدث ذلك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من زيادة الدموع واحمرار العينين؟ وهل أخبرك الطبيب أنك تعاني من التهاب الملتحمة الفيروسي؟

وربما تسأل نفسك عن طبيعة هذا الالتهاب وكيف يمكن علاجه بسرعة، قبل أن تتدهور حالتك.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الملتحمة عبارة عن نسيج شبه شفاف، ويغطي الجزء الأبيض من العين. ويحمي العين من الأجسام الغريبة والالتهابات.

وعند إصابة الملتحمة نفسها بالالتهاب، والذي قد يكون سببه فيروس أو بكتيريا أو حتى حساسية، تُعرف الحالة عندها باسم التهاب الملتحمة.

ويلاحظ المريض في الالتهاب الفيروسي، وهو الأكثر انتشارًا، احمرارًا في العين وزيادة في الدموع.

وقد يعاني المريض من رؤية ضبابية وتورم في الجفن.

وعادة ما تبدأ الأعراض في عين واحدة، ثم تنتقل للأخرى.

ويمكن أيضًا أن تتزايد الأعراض مع مرور الوقت.

وأشارت وزارة الصحة العُمانية إلى أن الالتهاب يستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع، حتى تتعافى العين تمامًا من دون تدخلات طبية.

ولكن، تساعد قطرات العين في تخفيف الأعراض ووقايتها من الإصابة بالتهاب بكتيري، إلى جانب الفيروسي.

وفي الواقع، كل ما تحتاجه هو بعض الوقت والراحة.

ونظرًا إلى أن هذا النوع من الالتهاب معدٍ جدًا، فمن المهم اتباع المُصاب ما يلي:

تجنب لمس العينين

التخلص من المنديل بعد تنظيف العينين

كمادات عين باردة تُريحك من الأعراض

وبالتالي، يجب أن يأخذ الأفراد الذين يتشاركون المنزل الواحد احتياطاتهم اللازمة، مع تجنب اللمس، ومشاركة المنديل أو الأغراض الشخصية.

وشاركت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من الإرشادات العامة التي يمكن اتباعها للمحافظة على سلامة عينيك.. فما أبرزها؟