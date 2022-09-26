هل يجب على مرضى السكري التوقف عن تناول الكربوهيدرات؟

الغذاء والدواء توافق على استخدام عقار ينقص الوزن ويقلّل من خطر السكري من النوع 2

الرابط بين أمراض القلب والسكري .. كيف يمكن لمرضى السكر أن يعتنوا بقلوبهم بشكل أفضل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من المشككين بصحة ما تسمعه عن الكربوهيدرات، وضرورة منع مرضى السكري من تناولها، فأنت على حق.. هذه المعلومة ليست سوى مجرد خرافة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الكربوهيدرات المعقدة، أي النشويات، هي أهم مصدر للطاقة اللازمة لقيام أعضاء الجسم بالأنشطة الحيوية المختلفة.

لذلك، يُنصح مرضى السكري بتناول النشويات، ولكن باعتدال.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى السكري.

وكشفت أن مكونات الوجبة المثالية لمريض السكري عبارة عن نصف طبق من الخضار الطازجة أو المطبوخة، بينما يتألف النصف الآخر من ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء.

وأشارت الصحة المصرية إلى أن الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه هما من مسببات الارتفاع الحاد المفاجئ للسكر في الدم. لذلك، من المُفضّل تجنب المنتجات التالية:

الخبز الأبيض

المخبوزات

الحلويات

المياه الغازية

العصائر

ومن المهم الالتزام بتناول كميات محدّدة من النشويات والسكريات يومياً، ما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري، وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.