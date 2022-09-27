دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر خلع الضرس عمليّة آمنة، ولكن من الضروري مشاركة قائمة من المعلومات مع طبيبك قبل القيام بذلك، بحسب ما ذكرته تغريدة تابعة للحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية على "تويتر".

وأوضحت التغريدة أن هذه العملية تسمح بدخول البكتيريا إلى مجرى الدم، ما قد يُسبب الالتهاب.

وإليك ما يجب عليك إخبار الطبيب به أولاً:

جميع الأدوية التي تستخدمها

المكملات الغذائية التي تتناولها

التاريخ المرضي بأكمله

من الضروري إعلام الطبيب في حال معاناتك من الحالات التالية: