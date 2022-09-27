بـ4 خطوات.. كيف تقلل من السكر في الحلويات؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الحلويات بشكل عام؟ وهل تجد صعوبة في التخلي عن تناولها ومقاومتها؟ ونشرت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تساعدك.

حدد

حدد أيام معينة لتناول الحلوى مثلًا فقط في عُطلات نهاية الأسبوع

استبدل

استبدل الحلوى ببدائل صحية مثل الفاكهة الطازجة، أو المجمّدة، أو المجففة، أو الحلويات قليلة الدسم والتي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر

قلّل

قلًل كمية السكر التي تضيفها إلى وصفاتك عند تحضير الكعك والحلوى، واستبدل السكر بصلصة غير محلاة

قارن

قارن بين الحلويات في السوبرماركت، واقرأ الملصق الغذائي لتجنب اختيار الحلوى مرتفعة السكر

وأوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن السكريات المضافة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في حال استهلاكها بكميات كبيرة.

وتُعد أبرز هذه المشاكل: زيادة الوزن (السمنة)، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

وتنصح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بضرورة التقليل من استهلاك السكر.

كيف؟

من المهم تجنب استهلاك المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، وشرب الماء بدلًا من ذلك.

ويجب الحرص على تناول أطعمة صحية مثل الفاكهة، والخضار الطازجة، والأرز الأسمر، والفاصولياء، والأسماك، والعدس.

ويمكن أيضًا تناول المكسرات، والجبن قليل الدسم، والرقائق المقرمشة قليلة الصوديوم والخضار مع التغميسات، أو الزبادي مع الفاكهة الطازجة.