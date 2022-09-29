الصحة العُمانية تحذر من بعوضة "الزاعجة المصرية".. كيف تحمي نفسك منها؟

"الموت بممارسة الجنس".. هل يقضي "البعوض المتوهج" على فيروس "زيكا" قبل أن يصبح وباءً عالمياً؟

هل تعلم ما هو فيروس "زيكا" وكيف يمكن أن يؤثر على الجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من بعوضة الزاعجة المصرية، التي تنشط خلال النهار، وتتسبب في نقل أمراض عديدة.

وتتكاثر بعوضة الزاعجة المصرية بوضع الأنثى بيضها في المياه الراكدة، وتتسبب في إصابات بالحمى الصفراء، ومرض زيكا، وحمى الضنك.

وتتمثل هذه الأمراض الفيروسية في ارتفاع درجة حرارة الجسم، والمعاناة من صداع حاد، وألم خلف العينين، وطفح جلدي، وألم في العضلات والمفاصل، وفقدان الشهية، والغثيان.

وربما تكون بعوضة الزاعجة المصرية ليست مسببة للمرض بشكل رئيسي، لكنها وسيلة لنقل الفيروس.

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن حمى الضنك، على سبيل المثال، تنتقل من شخص لآخر عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة المصرية.

وتقوم البعوضة السليمة باكتساب الفيروس عندما تتغذى على دم الشخص المصاب. وتنشر الفيروس عند انتقالها لتتغذى على دم الشخص السليم.

ويمكن للشخص المصاب نقل المرض إلى الآخرين بواسطة البعوضة لمدة 4-5 أيام (وقد تصل إلى 7 أيام) منذ ظهور العدوى.

وأشارت وزارة الصحة العُمانية، عبر "إنستغرام"، إلى ضرورة التعامل مع أماكن تواجد البعوض بشكل سليم بهدف الحدّ من تكاثره.

كيف؟

تفريغ أوعية تخزين المياه وتنظيفها بالفرشاة كل 5 أيام

التغطية المحكمة لخزانات المياه

التخلص من المياه المجمعة

ولا يمكن أن ننسى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية.