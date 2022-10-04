6 مشروبات دافئة تساهم في تعزيز مناعة الجسم..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع انتشار الأوبئة والفيروسات من حول العالم، بدأ يحرص المزيد من الأشخاص على تقوية جهازهم المناعي بمختلف الأطعمة، والمشروبات، والفيتامينات.

وتنصح وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، الأشخاص بتناول مجموعة من المشروبات الدافئة التي يمكن أن تساعد حتمًا في هذه المهمة.

ما أبرزها؟

النعناع

الشاي

القرنفل

الحلبة

اليانسون

الشمر

وتساهم هذه المشروبات في ترطيب الفم باستمرار، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة والزيوت، التي لديها تأثير طارد للبلغم ومضاد للالتهاب.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر "تويتر"، مجموعة من الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات، لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان.

الأغذية الغنية بفيتامين "ج" أو فيتامين "سي":

البرتقال

اليوسفي

الليمون

الفراولة

الجوافة

الفلفل الحلو الملون

بعض أنواع الخضار مثل البروكلي والسبانخ

الأغذية الغنية بفيتامين "أ" مثل:

الجزر

البطاطا الحلوة

الطماطم

الكبدة

القرع العسلي

المانجو

الخضار الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ

فيتامين "د":

وأوضحت الصحة المصرية أهمية التعرض لأشعة الشمس يومياً لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، ما يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك:

تناول اللحوم الحمراء، ولكن بكميات قليلة

البقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك

منتجات الألبان، والبيض، والمكسرات

الأغذية الغنية بالأوميجا 3: