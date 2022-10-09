يمكن إضافته لأي طبق طعام..ما هي فوائد الفطر الصحية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحظى الفطر برواج كبير في الوقت الحالي، سواء من خلال الفيلم الوثائقي الأخير "Fantastic Fungi" أو لشيوعه كمكوّن بين النباتيين. ويُعتبر شهر سبتمبر/أيلول شهر الفطر الوطني، لكن نظرًا لقدرات الفطر الخصبة المتنامية، وتعدّد استخدامه في العديد من الأطباق، فإنّ أي شهر يعتبر شهرًا رائعًا للاحتفاء بالفطر.

وقالت أولغا كاتيك، مالكة ماشروم ماونتن (Mushroom Mountain)، وهي بمثابة مزرعة فطر في ولاية كارولينا الجنوبية ومركز تعليمي، إنّ "الفطر يعيد تدوير نفسه". ويمكن أن ينمو على المنتجات الثانوية الطبيعية، مثل قشور الذرة، ورقائق الخشب، ونشارة الخشب، وقشور البذور، والسماد أيضًا، التي كان سيتم التخلص منها.

ويُعتبر الفطر أيضًا نتاجًا مستدامًا لأنه لا يحتاج إلى الكثير من الموارد للنمو. وقالت كاتيك: "إنه لا يتطلب الكثير من الماء ولا مساحة كبيرة أيضًا". ويحتاج فقط إلى غالونين من الماء لزراعة ما يقرب من رطل واحد من الفطر، مقابل نحو 1800 غلون ماء لإنتاج رطل واحد من لحم البقر.

ونظرًا لإمكانية زراعة الفطر في الداخل، فإنه ليس هناك ضرورة لأرض زراعية لإنتاج المحاصيل. ويمكن أن ينتج فدان واحد من المساحة مليون حبة فطر سنويًا، بحسب معهد الفطر الأمريكي. وإلى ذلك، ينبعث من الفطر القليل من ثاني أكسيد الكربون خلال النمو أي ما يعادل أدنى من رطل، لكل رطل من الفطر.

ويُعتبر الفطر مفيدًا لأجسامنا أيضًا. إنه مصدر صحي للألياف، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، بينما يحتوي على نسبة متدنية من الدهون، والكوليسترول، والسعرات الحرارية.

ويمكن أن يشكّل مصدرًا غنيًا لفيتامين "د" الذي يمكن "تعزيزه" بأشعة الشمس، بحسب الدراسات. وقالت كاتيك: "إذا حصلت على بعض الفطر من المتجر وعرّضت خياشيمه، أي الضلوع الريشية من الجانب السفلي لغطاء الفطر، لأشعة الشمس، فإن محتواها من فيتامين د يرتفع".

وأضافت كاتيك أن "ثمة الكثير من المركبات المثيرة للاهتمام في الفطر"، منها السيلينيوم، والبوتاسيوم، وبيتا غلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في مكافحة أمراض القلب وخفض الكوليسترول.

أما المذاق الترابي اللذيذ للفطر فيجعل منه مكونًا متعدد الاستخدامات ولذيذًا في العديد من الأطباق. واستمتع بالدفء مع الفطريات هذا الخريف، واستكشف العديد من الأصناف الشائعة، البرية منها والمزروعة، التي تجدها في الأسواق المحلية، واختبرها مع وصفات الطهي هذه.

لكن بداية نظّف الفطر. فمن المفاهيم الخاطئة الشائعة أنه لا يمكنك استخدام الماء لتنظيف الفطر. رغم احتوائه على نسبة عالية من الماء بمفرده، فقد بيّن علماء الطعام أن الفطر لا يمتص الكثير من الماء عند غسله أو حتى نقعه.

ووفر وقتك في المطبخ وتوقف عن مسح الفطر على نحو فردي. عوض ذلك غسّل الفطر في مصفاة، ثم انقله برفق إلى منشفة مطبخ قطنية. لف المنشفة برفق لتجفيفه، ثم قطعه شرائح أو جهزه حسب الحاجة للوصفة التي تعدها.

تعمّق بعالم الفطريات الواسع

ويُعد فطر الأزرار والفطر الكريميني أكثر الأنواع شيوعًا التي ستقع عليها في متجر البقالة: فكلاهما مستدير وحجمهما يوازي طابة لعبة كرة الطاولة ويتمتعان بنكهة خفيفة. ومن السهل تقطيعه إلى شرائح وقليه، مع الأخذ في الاعتبار النكهات التي تكمل العديد من الوصفات.

وإذا كنت لا تعرف نوع الفطر الذي يمكنك شراؤه واستخدامه لوجباتك، فابدأ بهذه الأنواع، لأنها تتناسب مع أي طبخة. ويكفي أن تقلي الفطر وتضيفه إلى المعكرونة، أو أن تضعه فوق عصيدة من دقيق الذرة أو الريزوتو، أو استخدامه كغطاء للبروشيتا.

كما يمكن تقطيع حبات الفطر وإضافتها إلى الفاهيتا، أو في إعداد أطباق الترياكي بالأرز مع صلصة الفطر. ويمكن أن يضيف نكهة مميزة إلى أطباق السمك، والكالاماري، والاسكالوب، وسواها من اللحوم.