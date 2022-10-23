"الملح الخفي".. لماذا يجب الحذر منه عند شراء الطعام؟

نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

هل تحب اضافة الملح الى طعامك؟ قد تزيد هذه العادة من خطر إصابتك بقصور القلب

الرابط بين الملح والصودا.. كيف تؤثر كمية الملح التي تتناولها على استهلاكك للمشروبات المحلاة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحرص على قراءة كميّات الصوديوم، والمقارنة بينها عند شراء المواد الغذائية من "السوبرماركت"؟

ويعني ذلك أنك على المسار الصحيح لتحقيق حياة أكثر صحّة، ولكن هل تأخذ "الملح الخفي" بعين الاعتبار أيضًا؟

وللملح مسميات عديدة، ومن المهم معرفتها لتسهيل قراءة البطاقة الغذائية لكل منتج، ومعرفة نسبة الملح قبل اتخاذ قرار شراء أحد المنتجات، وذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية (FDA) على موقع "تويتر".

وإليك بعض المسميات التي يجب الانتباه لها:

الملح

الصوديوم

فوسفات الصوديوم

الملح البحري

نترات الصوديوم

بنزوات الصوديوم

بيكربونات الصوديوم

غلوتامات أُحادية الصوديوم

ويمكنك تجنّب الملح الخفي أيضًا عن طريق إعداد بعض الأطعمة في المنزل، وتجنّب شراء الأطعمة سريعة التحضير.

ومن المهم الانتباه لكميّة الملح التي نستهلكها يوميًا، إذ قد يتسبب الإفراط به بمختلف المشاكل الصحية.

ولا يقتصر تأثير خفض الصوديوم الغذائي فقط على خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم الحالي، بل أيضًا خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لم يتعرضوا للخطر بعد.

ولحياة أكثر صحيّة، يمكن استبدال الملح ببدائل كالليمون، وبعض المنكهات لتحسين الطعم، مثل: الأعشاب، والتوابل، والهيل، والكزبرة، والزعتر، والكركم، وغيرها، وفقًا لتغريدة على "تويتر" من المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة".