العسل المغشوش.. هل يمكنك الكشف عنه باستخدام مسحوق النشا؟

ليس للتحلية فقط.. إليك فوائد قد لا تعرفها عن العسل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يرغب باستخدام العسل الأصلي الشهي، ورشه على قطعة من الخبز، أو إضافته لتحلية الشاي؟

وقد يكون من المُربك شراء العسل أحيانًا، وتجنّب المغشوش منه، ولذلك قد يلجأ البعض إلى ممارسات خاطئة للتأكد من جودته.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء السعودية (FDA) عبر "تويتر" إلى انتشار إشاعة تُفيد بأنه يمكن التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر قدرته على امتصاص النشا.

ولا صحة لهذه الادعاءات، وفقًا لما ذكرته الهيئة، موضحة أن هناك إمكانية لتحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، ومنها:

الكشف عن محتوى الهيديوكسي ميثيل فورفورال، والذي يُعتبر مؤشرًا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة

الكشف عن محتوى السكريات، والذي يُعد مؤشرًا على الغش في العسل

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وليس العسل لتحلية وجبات طعامك فقط، إذ يتمتّع أيضَا بمختلف الفوائد الصحية.

ويتميّز العسل بقدرته على قتل البكتيريا. وأظهرت الدراسات أنه يتميز بفعالية ضد عشرات السلالات، بما في ذلك الإشريكية القولونية (E. coli)، والسالمونيلا.

ويُفيد العسل أيضًا في تلطيف الحلق، إذ وجدت دراسة أُجريت على 139 طفلاً أن العسل قام بعملٍ أفضل في تخفيف السعال الليلي، وتحسين النوم مقارنة بكل من مثبط السعال الشهير "ديكستروميثورفان"، ومضاد الهيستامين "ديفينهيدرامين".

وإذا كنت رياضيًا، فقد يكون العسل إضافة جيّدة لحميتك الغذائيّة.

ووجدت ثلاث دراسات أُجريت في مختبر التغذية الرياضية بجامعة ممفيس أن العسل تمتّع بالكفاءة ذاتها، أو كفاءة أعلى، مقارنة بما يتمتّع به الجلوكوز، أو السكر، والماء في تعزيز قدرة استمرار الأشخاص في رياضات التحمّل.