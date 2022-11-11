6 إرشادات صحيّة يُنصح باتباعها لمرضى السكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينجم مرض السكري عن ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الأنسولين أو عمله أو كليهما. وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدّي حدّ بتر الأطراف، والوفاة المبكرة.

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