6 إرشادات صحيّة يُنصح باتباعها لمرضى السكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينجم مرض السكري عن ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة مشاكل بإنتاج الأنسولين أو عمله أو كليهما. وقد يتسبّب هذا المرض بمضاعفات خطيرة مثل العمى، وتلف الكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدّي حدّ بتر الأطراف، والوفاة المبكرة.
إليك بعض نصائح اختصاصية التغذية روان نخو، من شركة "رايت بايت" المتخصصة ببرامج الوجبات الصحية واستشارات التغذية في دبي.
- تناول الأطعمة الطازجة بدلاً من الأطعمة المصنّعة.
- اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات المكررّة، مثل الخبز الأبيض، والأرز، والمعكرونة.
- اختر التوت، والمكسرات، والبذور كوجبات خفيفة صحية بدلاً من البسكويت والحلوى.
- اعتمد طرق الطهي الصحية مثل الشوي، والبخار، والغليان.
- تحرك يوميًا لمدة 30 دقيقة.
- اشرب لترين من الماء يوميًا.