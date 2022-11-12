بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. إليك طرق الوقاية منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— الالتهاب الرئوي يُعتبر أحد أشكال عدوى الجهاز التنفسي الحادة التي تصيب الرئتين. تتكوّن الرئتان من أكياس صغيرة تُعرف بالحويصلات الهوائية، التي تمتلئ بالهواء حين يتنفس الشخص السليم. عندما يصاب الفرد بالتهاب رئوي، تمتلئ الحويصلات بالقيح والسوائل، ما يجعل عملية التنفس مؤلمة، ويحد من الحصول على الأوكسجين. ويُعد الالتهاب الرئوي أبرز مرض معدٍ يتسبّب بوفاة الأطفال في أنحاء العالم.

وقد أوصت منظمة الصحة العالمية ببعض الإرشادات لحماية طفلك منها، إليكم ما هي:

1. التطعيم

يعتبر اللقاح ضد عدوى النزلة الترفية النوع باء (HIB)، والمكورات الرئوية، والحصبة، والسعال الديكي (الشاهوق) أكثر الطرق فعالية للوقاية من الالتهاب الرئوي.

2. تقليل التعرّض لتلوّث الهواء الداخلي

معالجة العوامل البيئية مثل تلوّث الهواء الداخلي، من خلال توفير مواقد داخلية نظيفة على سبيل المثال.

3. التغذية السليمة

التغذية السليمة تعتبر من أساسيات الحماية الطبيعية لدى الأطفال، بدءًا من الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، التي تساهم أيضًا بتقليل مدة المرض عند الإصابة.

4. تجنّب التدخين بالقرب من الأطفال

تفادي تعريض الطفل لدخان التبغ أو المهيجات الأخرى.

5. تحسين ظروف السكن

تعزيز النظافة الجيدة في المنازل المزدحمة يقلّل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.